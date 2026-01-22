El primer tramo de alta velocidad entre Oporto y Lisboa encalla en los despachos
OPORTO / E. LA VOZ
Este mes debían iniciarse las obras entre ambas ciudades, pero el consorcio encargado del proyecto debe ajustarse primero a requisitos medioambientales23 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Este mes de enero era el señalado para el inicio de las obras del primer tramo de la línea de alta velocidad entre Oporto y Lisboa, así como la firma del contrato del segundo. Ni