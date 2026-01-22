Galicia registra el 1,3 % de las viviendas okupadas en venta en España

Una vivienda okupada en Lugo, en una imagen de archivo del 2024. ALBERTO LÓPEZ

Según un estudio publicado por el portal Idealista, basado en los inmuebles registrados en su plataforma en el último trimestre del 2025, el 1,3 % de las viviendas okupadas en venta en España se encuentran en Galicia, afectando a un total de 303 inmuebles.

El portal inmobiliario, que cuenta con más de 1.200.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler, indicó que el número de viviendas okupadas que tiene a la venta aumentó un 4,6 % en tres meses, hasta las 24.058, y añadió que el 40 % se encuentran en Cataluña, seguida de Andalucía (20 %) y la Comunidad Valenciana (11 %). En el caso de la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, el porcentaje de este tipo de inmuebles es del 7 %.

Según este estudio, en el caso de las provincias, Barcelona es la que tiene un mayor volumen de casas okupadas en el mercado, un total de 7.307 en su portal, seguida de Murcia (1.658 viviendas); Madrid (1.634); Alicante (1.402); Málaga (1.209); Sevilla (1.102); Girona (1.068) y Tarragona (1.000). El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, afirmó que los datos ponen de manifiesto que el problema de este tipo de viviendas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como un producto de inversión más.

Por ciudades, Madrid lidera la clasificación con 857 viviendas okupadas a la venta durante el cuarto trimestre del 2025, seguida de Barcelona (787 viviendas); Murcia (509); Sevilla (480); Málaga (296); Almería (181); Palma (170) y Alicante (155). Solo estas ocho urbes reúnen casi el 70 % de este tipo de inmuebles en venta de las capitales españolas. «Los propietarios cada vez se deciden más por vender a pérdidas sus inmuebles ante la falta de seguridad jurídica», declaró Iñareta.