La Delegación del Gobierno activa la fase de alerta del Plan Invernal de Carreteras en Galicia

Imagen de la vía de alta capacidad en el límite entre los municipios de O Inicio y Sarria, en diciembre. CARLOS CORTÉS

La Delegación del Gobierno en Galicia activó, en su fase de alerta, el Plan Invernal en la Red de Carreteras del Estado en las cuatro provincias. Esta medida se llevó a cabo ante las predicciones emitidas por la Agencia Estatal de Metereología —AEMET— y se actualizarán en función de los partes meteorológicos de los próximos días, ya que es previsible que la situación empeore conforme avancen las horas. La delegación detalló que la AEMET emitió un aviso de nivel naranja desde la medianoche de este jueves hasta la medianoche del viernes por acumulaciones importantes de nieve en las montañas de Lugo y Ourense y en el interior de Pontevedra.

Dado que las previsiones apuntan a que empeorará la situación, la delegación activa la fase de alerta en el conjunto de la comunidad y pide a la población que se informe a través de fuentes oficiales antes de realizar cualquier desplazamiento. De esta forma, la delegación movilizó todos los recursos disponibles en la comunidad para neutralizar los efectos que provoquen el frío y la nieve en las carreteras. Para ello, ha notificado esta previsión a los organismos implicados en materia de vialidad y tráfico del Estado y al resto de administraciones.

El objetivo fundamental de esta activación es garantizar la máxima fluidez posible del tráfico, manteniendo las infraestructuras de transporte de competencia estatal en condiciones de uso. Para esta campaña, los medios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contemplan más de 450 profesionales, 103 máquinas quitanieves, 20.000 toneladas de sal y más de 3.257.000 litros de salmuera en Galicia