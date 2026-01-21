La Xunta contará el envejecimiento y la dispersión en su financiación a los ayuntamientos

Los conselleiros de Facenda y Presidencia, Miguel Corgos y Diego Calvo, a la izquierda, en una reunión con los representantes de la Fegamp, entre ellos su presidente, Alberto Varela, en el centro a la derecha. Lavandeira jr | EFE

La nueva ley de Administración local de Galicia incorporará criterios de dispersión y envejecimiento de la población a la financiación de los concellos. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Xunta después de que el conselleiro