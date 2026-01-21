La Xunta contará el envejecimiento y la dispersión en su financiación a los ayuntamientos
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El conselleiro Diego Calvo anuncia que la nueva ley de Administración local saldrá a exposición pública en próximos días22 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La nueva ley de Administración local de Galicia incorporará criterios de dispersión y envejecimiento de la población a la financiación de los concellos. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Xunta después de que el conselleiro