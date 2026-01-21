El Grupo Socialista exige a la Xunta explicaciones sobre por qué continúan caídas las webs con los datos de los demandantes de vivienda y empleo

Los parlamentarios del Grupo Socialista Aitor Bouza y Patricia Iglesias, en una rueda de prensa sobre transparencia el pasado mes de octubre. Lavandeira jr | EFE

Aitor Bouza, portavoz de Vivienda del Grupo Socialista, exigió a la Xunta explicaciones «claras e rápidas» sobre los motivos que provocan que las páginas web con los datos públicos de los registros de demandantes de vivienda y de empleo lleven caídas desde hace semanas. El responsable del PsdeG proclamó una batería de posibles iniciativas que reclamen al gobierno gallego la resolución «inmediata» del «apagón informativo» que impide que los gallegos conozcan de primera mano la realidad de dos de los principales problemas a los que se deben enfrentar a diario: la falta de vivienda pública y empleo.

El parlamentario recordó, también, la «relación tangencial» de la Xunta con la realidad de los datos y su «tendencia a manipular as estatísticas para que respondan ao que lles convén politicamente». De esta manera aludió a la decisión de repartir los datos de las personas en espera sanitaria para hacer «desaparecer» de las listas a los pacientes que aún no tienen cita médica en la agenda.

«Agardamos que o Goberno galego non faga o mesmo cos datos dos demandantes de vivenda apuntados no servizo do Goberno galego», remarcó.