La falta de profesores de Latín y Griego obliga a Educación a abrir nuevas listas de sustitutos

La Voz REDACCIÓN

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un aula de un instituto de Vilagarcía, en una imagen de archivo.
Un aula de un instituto de Vilagarcía, en una imagen de archivo. MONICA IRAGO

La jubilación de tres docentes fuerza la decisión y se abre la puerta a cubrir bajas sin tener el máster de profesorado

22 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La falta de profesores para impartir clases de Latín y Griego, asignaturas claves para aquellos estudiantes que escogen el itinerario de Humanidades en el bachillerato, mantiene sin docencia a alumnos en tres institutos gallegos y ha

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/año durante 12 meses Suscríbete