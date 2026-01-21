La falta de profesores de Latín y Griego obliga a Educación a abrir nuevas listas de sustitutos
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La jubilación de tres docentes fuerza la decisión y se abre la puerta a cubrir bajas sin tener el máster de profesorado22 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La falta de profesores para impartir clases de Latín y Griego, asignaturas claves para aquellos estudiantes que escogen el itinerario de Humanidades en el bachillerato, mantiene sin docencia a alumnos en tres institutos gallegos y ha