El Consello da Avogacía Galega pide «medidas urxentes» ante las deficiencias por la nueva ley de Justicia

El Tribunal de Instancia de Ferrol, con la nueva cartelería JOSE PARDO

La implantación de los tribunales de instancia y de la nueva oficina judicial en las siete ciudades no está siendo sencilla, según alertan los operadores jurídicos de la Administración de Justicia en Galicia. Se sabía que la reforma de la ley era un procedimiento complejo que podría provocar incidencias. Se sabía también que para ver su impacto habría que esperar a los grandes núcleos. Y que los plazos eran breves. No ha pasado ni un mes desde que entró en vigor la tercera fase de la norma, que en la comunidad afectó a los partidos judiciales de A Coruña, Ferrol, Santiago, Vigo, Pontevedra, Lugo y Ourense —con las audiencias provinciales y el tribunal superior de justicia—, y los funcionarios ya avisan de que la reorganización se ha hecho demasiado deprisa y que está provocando caos en los juzgados. Pero la transición no finalizará hasta finales de marzo.

El Consello da Avogacía Galega se ha pronunciado este miércoles al respecto, trasladando su «preocupación e descontento polos problemas organizativos e as deficiencias» por el nuevo modelo organizativo. «A posta en funcionamento do novo sistema está a producirse nun contexto de transición incompleta, con problemas organizativos, deficiencias na habilitación do persoal e dificultades no funcionamento dos sistemas de xestión procesual», explican. Una reforma de esta magnitud, advierten, «non pode apoiarse nunha fase de improvisación prolongada nin trasladar aos operadores xurídicos e á cidadanía os custos dunha implantación pouco planificada».

Fuentes de la Consellería de Xustiza aseguran que la Administración de Justicia está funcionando con normalidad y descartan hablar de caos. Sí aclaran que las «distintas disfuncións organizativas que poidan producirse» se corregirán a medida que vaya avanzando la implantación de la nueva oficina judicial. Sobre los problemas organizativos, explican que son los letrados de la Administración de Justicia los que tienen que aplicar los protocolos y organizar las oficinas.

Hay funcionarios que hasta el 16 de febrero no contarán con todos los permisos para acceder a los sistemas de trabajo, y también se están tramitando de forma simultánea expedientes en papel y digital, por lo que para el Consello da Avogacía «son evidencia de que o proceso non se está a desenvolver coa eficiencia e normalidade precisas». Desde tribunales como los de Vigo y Ourense se informaba también de que los trabajadores tenían problemas con las herramientas tecnológicas y con la reubicación física dentro del edificio.

Desde la abogacía gallega apuntan que las consecuencias se traducen en retrasos en la tramitación de los escritos, problemas de acceso a la información procesal e inseguridad en la gestión ordinaria de los asuntos; y advierten de que, cuando se resuelva todo ello, «producirase un atasco e un atraso correlativo, como ocorreu en crises anteriores como as folgas dos pasados anos». Por eso piden a las Administraciones con competencias (ministerio y consellería) que adopten medidas «de forma inmediata» para solucionar las incidencias detectadas.

Los permisos de los funcionarios, en proceso

El sindicato CSIF también ha denunciado este miércoles el «grave caos organizativo» de los juzgados gallegos tras la implantación «precipitada y sin medios suficientes» de los tribunales de instancia, yendo un paso más allá y solicitando que se paralice «la implantación forzada» del nuevo modelo en los casos en los que no se den las condiciones para su «correcta aplicación».

Desde la consellería explican que «non existe a posibilidade de suspender a implantación da norma», al tratarse de un asunto abordado en la última conferencia sectorial de la Administración de Justicia entre el Gobierno y las comunidades, «e a súa posta en marcha ten que continuar».

En un comunicado, el sindicato advierte de que los problemas se han multiplicado con la tercera y última fase de la implantación de la nueva ley en las siete ciudades y que «nadie estaba preparado para este cambio». Y si bien agradece la «buena fe» del director xeral de Xustiza, José Tronchoni, que visitó los juzgados para explicar la reforma, denuncia que no hubo formación previa al cambio.

Desde CSIF insisten en que hay funcionarios sin mesa de trabajo, sin equipos informáticos operativos o sin acceso a los expedientes judiciales electrónicos, «lo que les impide desempeñar sus funciones con normalidad». Tronchoni explicaba que los permisos a los funcionarios no estarían completos hasta mediados de febrero, pero que podían seguir trabajando con las habilitaciones antiguas. Y que en el caso de los trabajadores que cambiaban radicalmente de jurisdicción, ya se habían concedido. Fuentes de la consellería explican que el proceso tiene que ser progresivo, «tanto técnicamente como por protección de datos, ya que van a acceder a unos expedientes a los que hasta ahora no estaban autorizados».

El sindicato también alerta de «prácticas irregulares» en la asignación de personal por parte de algunos letrados de la Administración de Justicia y pide que se remita una «comunicación urgente» a los letrados coordinadores para que adopten medidas «inmediatas», como la emisión de instrucciones «unificadas, claras y vinculantes por escrito». En esa misma petición insistían desde el Consello da Avogacía Galega: este cambio normativo, que también es técnico y funcional, exige coordinación entre las Administraciones, formación previa al personal, asignación clara de funciones y plena operatividad de los sistemas tecnológicos.