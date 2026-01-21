Cambio de tendencia de la natalidad en Galicia: crece más que la media de España

Iria y Yago con Coral, la primera bebé gallega del 2026, con personal de planta del CHUO Alejandro Camba

Galicia ha frenado su declive de natalidad. Al menos lo ha logrado durante seis meses, lo que parece apuntar a un cambio de tendencia sobre la iniciada hace décadas y con la que mes a mes se ha venido registrando un descenso en el número de nacimientos alcanzados en la comunidad. Desde junio del año pasado los números rojos han pasado a ser positivos en comparación con el mismo mes del año precedente, y al cierre de noviembre Galicia logra la mayor diferencia a favor en dicha comparativa. Son 195 más los bebés nacidos en hasta noviembre del año pasado que sobre el mismo período del 2024, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística en su estimación mensual de nacimientos.

La serie positiva iniciada en junio acumula casi medio millar (469) nacimientos más que de junio a noviembre del 2024. La última vez que se había enlazado más de un mes con crecimiento en el número de alumbramientos fue entre enero y marzo del 2022, una isla, en todo caso, en medio de años seguidos de declive natalicio. En el pasado noviembre nacieron en las cuatro provincias gallegas 1.180 niños, 12.452 en el acumulado del año y a falta solo de diciembre, frente a los 12.023 del mismo período del 2024.

Y si relevante es el cambio de tendencia logrado de momento en la natalidad, achacable fundamentalmente a la incorporación de mujeres inmigrantes en edad de procrear al censo gallego, aún lo es más si se comparan las estadísticas gallegas con las del resto del Estado. De entrada, mientras el crecimiento en la natalidad gallega se coloca en el acumulado del año en un 1,59 % respecto al año precedente, en el conjunto de España esa tasa se queda en un 1,08 %. La diferencia a favor de Galicia sobre la media estatal se viene produciendo desde agosto, con lo que acumula cuatro meses de una evolución más positiva que en el conjunto del país.

Al cierre de noviembre solo Madrid (con un crecimiento del 3,37 %), Castilla-La Mancha (2,55), País Vasco (2,53) y Aragón (1,73) superan el balance gallego. En el extremo contrario, apuntar que la natalidad baja en territorios como Baleares, Navarra, Extremadura o Cantabria.

De los 12.452 nacimientos registrados en los once primeros meses del año pasado en Galicia, uno lo experimentó una joven de menos de 15 años y otros 132 por menores de 19. Por el contrario, madres de 50 o más años se consignaron 15, siendo la edad más frecuente la que abarca de 35 a 39 años. Nacieron como es habitual más hombres que mujeres, 6.308 frente a 6.145.

El cambio de tendencia no es suficiente, sin embargo, para revertir el saldo negativo que caracteriza la evolución demográfica de Galicia desde hace casi 40 años. Al contrario de lo apuntado en el conjunto de España, donde se reduce el número de fallecimientos (-1,95 %), en Galicia sigue creciendo dicho registro, ahora un 3,56 % el 2025.

El INE ha cerrado sus registros del 2025, en este caso sí, con un balance para Galicia de 33.613 fallecimientos, que suponen 1.072 más que en el 2024. A tenor de los primeros datos del 2026, el número de muertes aún seguirá incrementándose, pues hay consignados en la primera semana del año 770 fallecidos en Galicia frente a los 744 en el mismo período del 2025.

El saldo vegetativo de Galicia fue a finales de noviembre de -16.265, lo que indica la gran diferencia existente entre nacimientos y fallecimientos y la importancia que seguirá teniendo la inmigración para minimizar la pérdida de población a la que abocará el acceso a edades elevadas de la generación del babi bum.