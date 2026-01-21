El BNG critica el «acordo trumpista» para la financiación del Servizo de Axuda no Fogar

El portavoz de Administración Local del BNG en el Parlamento, Óscar Insua. BNG

El portavoz de Administración Local del BNG en el Parlamento, Óscar Insua, acusó a la Consellería de Política Social de imponer a los ayuntamientos un «acordo trumpista» para la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Este servicio es esencial para la atención a personas dependientes y se encuentra «ao límite» por la falta de recursos, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de muchas entidades municipales.

En referencia a la posición concordante adoptada por el PPdeG y el PSdeG, Insua criticó que ambas formaciones comparten intereses «por calmar o avispeiro dos alcaldes». Para el Bloque, resulta «totalmente insuficiente» el acuerdo alcanzado con la Fegamp, ya que no cubre el coste real de un servicio que, «sen corresponderlle, sufragan maioritariamente os concellos».

Paralelamente, el diputado lamentó que la Xunta aproveche su «posición de superioridad» para imponer un pacto que supone pasar de los 12 euros por hora que reciben actualmente los municipios a solo 16 este año, 17 en el próximo ejercicio y 18 euros en el 2028. El Bloque destacó que el coste real se sitúa en los 24 euros por hora, por lo que propuso que el Ejecutivo autonómico incremente de manera inmediata la financiación a los 17 euros, con el objetivo de llegar a los 20 euros en el 2027.

Por otro lado, el BNG defendió la necesidad de una nueva Lei de Administración Local para reforzar el autogobierno y la democracia participativa, delimitando «as competencias municipais o establecer un sistema de financiamento local xusto e suficiente que blinde aos concellos fronte a situación como a que se está a vivir na atención á dependencia a través do SAF».