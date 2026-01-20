El alcalde de Lugo mantiene a Reigosa en el grupo socialista y habla de «normalidade»

LORENA G. C. LUGO / LA VOZ

El alcalde Miguel Fernández y la concejala María Reigosa. ÓSCAR CELA

El gobierno local está pendiente de aprobar el presupuesto y necesita a la concejala para sacarlo adelante

21 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Encontrar un mandato más accidentado que el que se está viviendo en el Concello de Lugo, concretamente en las filas socialistas, parece difícil. Dos fallecimientos, dos transiciones de poder complicadas y ahora una concejala que

