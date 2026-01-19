La concejala socialista de Lugo María Reigosa se da de baja como militante del partido: se quedará dentro del grupo, pero como independiente
LUGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Descarta apoyar una moción de censura: «Lo hago porque quiero votar en consonancia con mis ideas»20 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La concejala del PSOE de Lugo María Reigosa (Madrid, 1975) pidió ayer su baja de militancia en el partido. Sin embargo, su intención es seguir formando parte del Grupo Municipal Socialista. «Mi decisión de participar