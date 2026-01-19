El BNG pide a la Xunta que ponga a disposición todos los medios para ayudar en el accidente ferroviario de Córdoba y muestra su solidaridad con las víctimas

Ana Pontón, en la sede del BNG.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tenía prevista esta mañana una rueda de prensa para valorar el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Sin embargo, el accidente ferroviario de la provincia de Córdoba hizo variar sus planes, de manera que esa convocatoria se convirtió en una declaración sobre el siniestro. «Queremos expresar todo o noso cariño, todo o noso apoio e toda a nosa solidariedade ante as terribles imaxes e o terrible accidente ferroviario de Adamuz», dijo la portavoz del BNG. Una solidaridad que extendió «a todo o pobo de Andalucía, pero moi especialmente ás familias, ás vítimas deste tráxico accidente, que sabemos que é un momento moi duro e que deixa unha pegada e un impacto enorme».

«En Galiza sabemos moi ben o que significa vivir unha traxedia deste tipo. Creo que hoxe, en certa maneira, todos e todas aquí revivimos ese tráxico accidente de Angrois, a sensación de inmensa pena que tiñamos naquel momento», dijo, al tiempo que reconoció el enorme impacto personal, familiar y social que tiene una tragedia de este tipo, de ahí que haya insistido en trasladar su solidaridad y su apoyo a las víctimas: «Hoxe todos e todas somos Andalucía e hoxe todos e todas estamos coas familias e coas vítimas deste terrible accidente».

Pontón destacó que habrá tiempo para aclarar qué pasó y cuáles son las causas del accidente, pero en este momento lo más importante, recalcó, es que se le preste toda la atención a las víctimas, tanto a los heridos como a los familiares de las personas fallecidas, «para que teñan todo o apoio que necesiten».

Desde el BNG piden al presidente de la Xunta que ponga a disposición de la comunidad andaluza todo el apoyo técnico y todos los medios que pueda necesitar, «mesmo valédonos desa dramática experiencia», apuntó en una nueva referencia al accidente de Angrois. «Estou segura de que isto vai ser así e, desde logo, toda a disposición do BNG para axudar neste momento en todo o que sexa posible», concluyó.