Besteiro señala a Rueda «por su traición a Galicia» tras la negativa a negociar la financiación

José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, arrancó este lunes su rueda de prensa expresando las condolencias del socialismo gallego a las víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). «Toda a solidariedade coas vítimas, coas súas familias e coas persoas feridas», expresó. «O sucedido é dunha gravidade tal que fai que calquera palabra resulte insuficiente». Tras este mensaje, Besteiro dirigió el foco a la financiación autonómica y señaló que el domingo pasado Rueda consumó su «traición» a Galicia. «A negativa a negociar o financiamento galego non nace en San Caetano: nace en Xénova e asinouse onte en Zaragoza. E, unha vez máis, cala e acata», afirmó.

Según explicó el dirigente, Rueda renunció a la defensa de un modelo propio de financiación que permita reforzar unos servicios públicos «colapsados», como la sanidad, la dependencia o las políticas de vivienda. «Rueda non negocia porque Feijoo xa decidiu por el», recalcó.

El dirigente socialista incidió en que negociar un sistema de financiación caducado desde hace 13 años «non é unha opción, é unha obrigación», en un contexto en el que Galicia acumula cifras que evidencian el colapso de los servicios públicos: 350.000 personas en lista de espera médica, 22.700 personas esperando una vivienda pública y miles de gallegos que esperan hasta un año para reconocimiento de la dependencia.

Besteiro recalcó que el Gobierno de España puso sobre la mesa una propuesta de modelo nuevo de financiación que garantiza que ninguna comunidad recibirá menos recursos y que incorpora más de 21.000 millones de euros adicionales. «Para unha comunidade envellecida e dispersa como Galicia, isto supón máis capacidade para reforzar a sanidade, a educación e os servizos sociais», explicó.

El secretario denunció que los populares «non ofrecen ningunha alternativa.» y recordó que, hace apenas dos meses, Rueda reconoció que Galicia sufre una infrafinanciación de unos 500 millones de euros al año y que, ahora, se niega a negociar una propuesta que permitiría incorporar «como mínimo 580 millóns de euros máis».

El secretario general del PSdeG señaló que el Partido Popular se escandaliza hoy «por decisións que aplicou con absoluta normalidade cando gobernaba», en referencia a los acuerdos de financiación y al trato singular a Cataluña durante los gobiernos de Aznar y Rajoy. Además, insistió en que las conversaciones bilaterales con una comunidad no rompen la multilateralidad: «Lo que la rompe es no tener modelo y negarse a negociar».