Caos en el arranque de la nueva ley de Justicia en las siete ciudades

Sara Pérez Peral
sara pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Una montaña de asuntos. El Tribunal de Instancia de Ourense es el único donde ya funciona al cien por cien la nueva oficina judicial. Los funcionarios hablan de un caos que se refleja en la imagen, con «pilas de expedientes amoreadas no chan».

Las nuevas habilitaciones de trabajo para todos los funcionarios tardarán un mes. «Es lógico que se retrasen algunos procedimientos», explica el director xeral de Xustiza. Un tiempo que prevé que se recupere con la agilidad de la nueva norma

18 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Primero fue el turno de los juzgados comarcales y con el arranque del año comenzó la transformación de los tribunales de instancia en las siete ciudades. También las audiencias provinciales y el Tribunal Superior de

