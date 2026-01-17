Xurxo Doval abandonará la dirección de las Xuventudes Socialistas de Galicia antes del verano: «Foron catro anos moi intensos»

Xurxo Doval, en una manifestación junto a cargos del PSdeG. XUVENTUDES SOCIALISTAS DE GALICIA | EUROPAPRESS

El ourensano Xurxo Doval dejará este 2026 la dirección de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XGS), que prevén celebrar su congreso antes del verano, con, tal y como declara, la satisfacción de haber cumplido su deber «orgánico e político» tras incrementar hasta el «doble» la cifra de militantes y lograr «marcar o rumbo» del Partido Socialista en asuntos como Palestina o Altri. «Logramos que se nos escoitase e se nos fixese caso», explicó en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de una decisión que trasladó de forma interna en el último comité nacional del partido, celebrado el sábado pasado en Santiago.

Doval, que actualmente se encuentra en Barcelona estudiando un máster de Economía Cuantitativa que combina con la preparación de su tesis doctoral en Economía Aplicada por la USC, describe su etapa al frente del XSG como «catro anos moi intensos». Accedió a la Secretaría Xeral en el 2022, después de que, durante dos años, la organización juvenil estuviese bajo la organización de una gestora que «tivo morta a federación» por, según trasladó, las limitaciones provenientes de Madrid. Doval aseguró que esto supuso «empezar desde cero» y «reconstruír a federación coa vista posta nas municipais de 2023».

Conforme destacó, bajo su etapa como director, la organización incrementó en casi un centenar su número de militantes —en la actualidad oscila entre las 250 y las 300 personas—. Incidió durante la entrevista sobre la necesidad de que «mulleres valentes» tomen un papel protagonista en un momento «no que os discursos machistas están moi ancorados na xente nova, con menores de 25 anos que consideran a violencia de xénero unha ideoloxía política».

Marcar el rumbo y zanjar debates

A modo de introspección, Doval destaca la capacidad de la organización juvenil para introducir en el partido «mensaxes que non estaban moi presentes», como la creación de un banco público de vivienda en alquiler o un billete único para el transporte público. También se mostró satisfecho de haber conseguido «marcar o rumbo» al partido socialista en asuntos como la ocupación de Palestina y el proyecto que la empresa Altri plantea para Palas de Rei, una cuestión sobre la que las XSG debatieron y fijaron posición en un comité nacional celebrado en el 2024.

Preguntado por las críticas que hablaban sobre la falta de claridad en la postura inicial del PSdeG sobre Altri, rechazó que se deba a una falta de valentía y la atribuyó a la condición de partido de Gobierno en Estado. «Intento ser comprensivo, pero tamén penso que o noso poder territorial reside no noso propio territorio. Non podemos esperar que veña de arriba, de Madrid», expresó.

En la entrevista se le preguntó también por la crisis a la que se enfrentan los socialistas debido a las denuncias recientes sobre casos de acoso. Doval sostuvo que ese debate «quedou resolto» en el comité nacional del pasado fin de semana. En él, los socialistas abordaron el asunto y concretaron celebrar una Conferencia Feminista para formar en feminismo a sus cargos orgánicos e institucionales.

En esta cita interna, varios integrantes de las XSG apelaron al partido a no desilusionar a los jóvenes. Cuando se le preguntó sobre las recomendaciones que le hace a la formación para que esto no ocurra, Doval insistió en la necesidad de que el PSdeG visibilice a su organización juvenil y subraya que «un discurso do partido entra mellor na xente nova cando hai xente nova que o poida transmitir, sexa onde sexa».