Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos: o primeiro empresario industrial
Creou na Mariña os primeiros altos fornos privados da Península e, máis tarde, unha fábrica de louza fina inspirada en modelos ingleses, coa que se converteu nun innovador referente do sector cerámico peninsular
Antonio Raimundo Ibáñez, o marqués de Sargadelos, encheu páxinas históricas, ás veces contraditorias, despois da súa tráxica morte en 1809. Os que abordaron a súa figura —e foron moitos historiadores— téñeno presentado como empresario liberal