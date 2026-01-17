Galicia bate el récord de población extranjera con más de 182.000 foráneos
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los inmigrantes representan ya el 6,7 % y explican el crecimiento demográfico del primer semestre del 2025. La cifra de gallegos españoles es la menor en 23 años17 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Instituto Galego de Estadística (IGE) publicó el viernes las cifras de población del primer semestre de 2025, que demuestran que Galicia continúa registrando una tendencia demográfica positiva. En julio del año pasado, la comunidad contaba