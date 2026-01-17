La consellería de Educación convoca una nueva edición de premios para los proyectos de innovación de Formación Profesional

Imagen de archivo del congreso de Formación Profesional Innova Galicia. PACO RODRÍGUEZ

Los centros de Formación Profesional gallegos han desarrollado, en los últimos años, más de 400 proyectos de innovación con el apoyo de la Xunta a través de los premios a estas iniciativas. Ahora, la consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional convoca una nueva edición de estos galardones en los que se reconocen acciones con especial potencial en este ámbito.

Su objetivo es fomentar actuaciones innovadoras en las áreas tecnológicas, didácticas y de orientación profesional, fomentar el trabajo colaborativo y la transferencia de conocimiento entre centros educativos, empresas y otras entidades. Todo ello buscando la calidad y la excelencia en la Formación Profesional e impulsar el emprendimiento.

Desde la primera convocatoria en el 2013, el Gobierno gallego ha destinado más de 7,7 millones de euros a la financiación de los 405 proyectos ganadores que idearon profesores y alumnos en colaboración con empresas. El presupuesto de esta financiación ha crecido de forma paulatina, desde los 90.000 euros del 2013 para los nueve proyectos que resultaron ganadores hasta el millón que se destinará este año a los modelos seleccionados.

El 20 de febrero: ficha límite

El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 20 de febrero y deberán dirigirse a la Dirección General de Formación Profesional a través de la sede electrónica de la Xunta y deberán de ser colaborativas, contando con un mínimo de dos participantes que podrán ser de centros de FP, escuelas de arte y superiores de diseño, entidades o empresas, a nivel autonómico.

Según informan desde la Xunta, estos proyectos deberán ajustarse a una de las tres modalidades establecidas en la convocatoria. La primera se centra en iniciativas que tengan como objetivo desarrollar innovaciones tecnológicas o científicas que mejoren los procesos de producción y los servicios tecnológicos o científicos; fomentar la transferencia de conocimiento entre los centros educativos y el sector productivo; impulsar la empleabilidad del alumnado; y generar nuevas oportunidades de emprendimiento.

La segunda modalidad, de innovación didáctica, son proyectos orientados a desarrollar materiales y recursos que permitan introducir nuevas tecnologías y contenidos en las aulas y talleres.

En tercer lugar, la modalidad de orientación profesional está dirigida a iniciativas centradas en responder a necesidades del mercado laboral, a la ayuda del alumnado a definir itinerarios formativos, adquirir competencias clave y explorar oportunidades laborales.

Aquellos proyectos premiados contarán con la colaboración del Centro Gallego de Innovación de FP, el Centro Eduardo Barreiros, tanto en la coordinación y desarrollo como en el impulso de la valoración empresarial de las innovaciones que surjan.