Sin plazo para la llegada a Galicia de las seis monedas históricas que se subastaron en Madrid

Las siete monedas vendidas en la subasta y que la Xunta incluyó en el procedimiento para declararlas bien de interés cultural (BIC)

Seis meses después de su subasta en la casa Jesús Vico de Madrid, la Consellería de Cultura ha despejado las dudas sobre el futuro de las monedas históricas que pertenecían a la colección del numismático