Sin plazo para la llegada a Galicia de las seis monedas históricas que se subastaron en Madrid

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Las siete monedas vendidas en la subasta y que la Xunta incluyó en el procedimiento para declararlas bien de interés cultural (BIC)
Las siete monedas vendidas en la subasta y que la Xunta incluyó en el procedimiento para declararlas bien de interés cultural (BIC)

La Xunta compró las piezas que había declarado como bien de interés cultural. La séptima la adquirió el ministerio y ya se expone en el Museo Arqueológico Nacional.

17 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Seis meses después de su subasta en la casa Jesús Vico de Madrid, la Consellería de Cultura ha despejado las dudas sobre el futuro de las monedas históricas que pertenecían a la colección del numismático

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€