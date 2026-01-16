Sin plazo para la llegada a Galicia de las seis monedas históricas que se subastaron en Madrid
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Xunta compró las piezas que había declarado como bien de interés cultural. La séptima la adquirió el ministerio y ya se expone en el Museo Arqueológico Nacional.17 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Seis meses después de su subasta en la casa Jesús Vico de Madrid, la Consellería de Cultura ha despejado las dudas sobre el futuro de las monedas históricas que pertenecían a la colección del numismático