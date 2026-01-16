La Xunta comprará seis de las monedas históricas subastadas en Madrid

Las siete monedas vendidas en la subasta y que la Xunta incluyó en el procedimiento para declararlas bien de interés cultural (BIC)

En junio del pasado año, la casa Jesús Vico de Madrid anunciaba la subasta de una colección de monedas del numismático Antonio Orol. Entre ellas había varias piezas históricas acuñadas en Galicia, y singularmente la que algunos historiadores creen que es la primera en la que figura el nombre de Galicia. Se trata de una moneda sueva acuñada en el siglo VI y que fue adjudicada a un comprador americano por 52.500 euros. Un día antes de la subasta, la Xunta iniciaba el procedimiento para declarar esa moneda, y otras seis más de la misma colección, bien de interés cultural.

Se trata de varios numerarios emitidos en el siglo VI bajo el reinado de los visigodos, que acuñaron los rostros de varios monarcas en cecas —las antiguas fábricas de moneda— localizadas en Lugo, Ourense, Tui o Valdeorras. Algunas de esas monedas alcanzan un valor inicial de 14.000 euros. Mayor valor en la subasta se fijó para otra moneda con gran importancia histórica que fue emitida en tiempos de los Reyes Católicos, un medio castellano —la divisa de la época— que muestra los rostros de Isabel I y de Fernando II rodeados por una inscripción que hace referencia a la bula del papa Sixto IV que subsanaba cualquier error sobre el matrimonio real y a la protección divina de la que los reyes hacían gala. 25.000 euros es su precio de partida. Otras de las monedas con especial interés datarían del siglo XVI.

Es el caso de un medio real acuñado bajo el reinado de Felipe II tras las insistencias del tesorero de la ceca herculina, que solicitó al rey permiso para emitir moneda con plata llegada de las Indias. Por ella se pedían, de salida, 8.000 euros.

Tras iniciar ese procedimiento, comunicado a la casa de subastas, en julio la Consellería de Cultura le comunicó también su intención de ejercer el derecho de tanteo. En el curso de este proceso, el Ministerio de Cultura informó a la Xunta de que ejercería el derecho de tanteo sobre una de esas monedas, 1/4 de excelente de los Reyes Católicos emitido en la ceca de A Coruña, para destinarla al Museo Arqueológico Nacional. Así que la Xunta siguió adelante para ejercer el derecho de tanteo de las seis monedas restantes.

Se trata de tres monedas suevas que fueron adjudicadas, según comunicó la casa Jesús Vico, por 16.200, 12.600 y 63.000 euros; otra de origen visigodo, de la ceca de Tui, que se adjudicó por 32.400 euros; un 1/2 de excelente de los Reyes Católicos (28.800 euros); y un 1/2 real de Felipe II, adjudicado por 25.200 euros. Todas ellas pasarán a formar parte del patrimonio gallego, después de la publicación este viernes en el Diario Oficial de Galicia de la resolución por la que la Consellería de Cultura decide ejercer el derecho de tanteo.