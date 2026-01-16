El PPdeG rechaza una negociación bilateral de la Xunta con el Gobierno sobre la financiación: «No puede ser que la causa del problema sea parte de la solución»

El portavoz del PPdeG en el Parlamento Gallego, Alberto Pazos, en una rueda de prensa este jueves. XOÁN REY | EFE

Alberto Pazos, portavoz parlamentario del PPdeG, rechazó una posible negociación bilateral de la Xunta con el Gobierno sobre la futura financiación económica. «Non pode ser que a causa do problema sexa parte da solución», alegó en referencia al encuentro con ERC tras el que se anunció la propuesta.

En contraposición, el miércoles pasado Pazos manifestó en una rueda de prensa posterior a la reunión del grupo parlamentario que solo había una fórmula para alcanzar un acuerdo sobre la nueva financiación: una negociación multilateral en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Pazos también criticó al BNG tanto por esa reclamación para que el Gobierno autonómico negocie de forme bilateral —cuando, según expresó, tampoco han comprobado los frutos de las propias negociaciones bilaterales de los nacionalistas con el Gobierno— como por su propuesta de un cupo económico para Galicia. Algo que ya ha sido «rexeitado por todos os expertos».

El nuevo plan para financiar a las comunidades deja a Galicia en el furgón de cola Mario Beramendi

También tuvo palabras para el PSdeG que, según él, no está tan convencido de las «bondades» del sistema planteado. El portavoz argumentó que sus dudas tienen como raíz su «sumisión» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que los socialistas no muestran el «firme rechazo» de otras comunidades autónomas dirigidas por este partido, como es el caso de Castilla-La Mancha y Asturias.

Financiación autonómica: luces, sombras y otros sinsabores Alberto Vaquero García

El portavoz denunció, también, que esta propuesta del Gobierno es solo para beneficiar a Cataluña y supone un recorte de más de siete puntos en la financiación por habitante para Galicia y que esto conllevaría que se situara como la segunda comunidad con menor aportación por persona —debido a que le correspondería un 2,8 % del incremento total de recursos, cuando la población gallega supone el 6 % de las comunidades de régimen común—.

«O Goberno pretende que se discuta o tamaño da tarta», comentó Pazos refiriéndose a las cifras de incremento para cada comunidad. «Eso non é o importante», dijo, sino que la cuestión no es si la tarta es más grande o más pequeña, sino cómo se reparte y que el reparto sea justo en tiempos de abundancia y de escasez.

«Vergonzante acto»

Pazos aprovechó para cargar contra él, según calificó, «vergonzante acto» que cree que se estableció en la Diputación de Lugo al elegir a la socialista Carmela López con el voto determinante de José Tomé, su predecesor no adscrito tras pedir la baja del partido socialista al ser denunciado por acoso sexual.

José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo: «Quero ser un expresidente tipo Zapatero, non tipo Felipe. Dos que axudan, non dos que quere dirixir sen estar» Suso Varela

Pazos acusó al BNG de dar su voto favorable a la nueva presidenta a cambio de una «recompensa» de 500.000 euros—el incremento pactado para el Plan Diputación— «das arcas de todos os lucenses para repartir entre concellos afíns».

Por otro lado, Pazos pudo confirmar que la elección de Julio García Comesaña, viceportavoz del grupo parlamentario, como nuevo secretario de la Mesa del Parlamento, en sustitución de Ethel Vázquez, se realizará en el primer pleno del período de sesiones que se celebrará en los días 27 y 28 de este mes.