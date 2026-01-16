Así deben funcionar las urgencias: menos de cinco horas para subir a planta y analíticas en 90 minutos
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
En caso de que haya muchos usuarios aguardando por una cama, el protocolo del Sergas recoge que hay que aplazar cirugías16 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras la pandemia, la Xunta elaboró una instrucción en la que estableció los criterios para optimizar la asistencia sanitaria en las urgencias hospitalarias. En ella se recoge cómo debe ser el triaje y la respuesta