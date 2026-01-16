El balance de la huelga de médicos: 472 operaciones y más de 15.500 consultas de hospital aplazadas en dos días

Manifestación en Santiago en el marco de la huelga de médicos de esta semana PACO RODRÍGUEZ

La huelga de médicos de esta semana obligó a suspender en Galicia 472 operaciones durante sus dos días de duración, así como 15.557 consultas de hospital, 9.152 de atención primaria y 1.616 pruebas, sin incluir las de laboratorio. Convocada por los sindicatos O´Mega, Simega y SMP (este último solo en el ámbito de la primaria), el paro contra el estatuto marco y para mejorar las condiciones laborales de los profesionales tuvo especial incidencia en los quirófanos ya que los servicios que más la secundaron fueron precisamente los que tienen relación con esta actividad, como por ejemplo anestesia. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló que se están planificando las operaciones pospuestas, aunque en estos momentos hay un problema añadido: el grado de ocupación de los hospitales, muy alto por el número de pacientes ingresados por infecciones respiratorias. No obstante, matizó en una intervención en Santiago que, «estes días está a diminuír a presión en urxencias e en hospitalización», pese a mostrar cautela por lo que pueda pasar en los próximos días.

Por hospitales, el mayor número de intervenciones se aplazaron en el Chuvi (103) y en el área sanitaria de Pontevedra y Salnés (73). El complejo que menos intervenciones tuvo que suspender fue Ferrol, con 45.

El seguimiento de la huelga por parte de los facultativos fue mayor en la jornada de ayer que en la del miércoles. Subió al 22,67 % en la jornada de mañana, casi un 30 % en los siete grandes hospitales y menos del 19 % en los comarcales. En cuanto a la atención primaria, la participación bajó al 7,19 %.

Por hospitales, destaca el Chuvi, en donde cuatro de cada diez médicos secundaron la huelga según el Sergas. También superaron el 30 % de seguimiento el HULA y el complejo hospitalario de Pontevedra. En cuanto a los centros de salud, el área de Ourense, que el miércoles tuvo la menor incidencia, ha sido este jueves la que más secundó el paro, con uno de cada diez médicos movilizados.

Como suele ocurrir, las cifras no coinciden con las que facilitan los sindicatos convocantes. En concreto O´Mega, mayoritario entre el colectivo médico, asegura que el seguimiento alcanzó el 85 % en los hospitales del sistema sanitario público gallego y el 55 % en los centro de primaria, «lo que supone un sensible incremento respecto a la primera jornada de paros a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos por la Consellería de Sanidade». Simega cifró la incidencia en un 82 %.

Por la tarde el seguimiento bajó al 4,6 % según los datos de la Consellería de Sanidade.