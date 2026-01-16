Galicia reduce a la mitad su lista de espera en más de seis meses para la dependencia, con 1.462 personas

Una residencia privada en Santiago, en una imagen de archivo PACO RODRÍGUEZ

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó este viernes el informe que analiza trimestralmente la evolución de los indicadores del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Según afirma, en él se consolida la tendencia de mejora en todos los indicadores de gestión y atención.

A 31 de diciembre del año pasado, en Galicia había 1.464 personas en la lista de espera de la dependencia. Eso significa que, en comparación con el año anterior, en la comunidad se reduce a la mitad el número de personas pendientes de alguna prestación, ya que en el 2024 eran 2.692 los que esperaban. A nivel nacional, la reducción va a un ritmo menor —de un 18 %—, con 152.693 personas en espera.

El Gobierno incluye en estas cifras a las personas que llevan más de seis meses —que es el plazo que marca la ley— a la espera de la resolución de grado, con grado reconocido sin prestación y con prestación pero a la espera de que esta sea efectiva.

En cuanto al tiempo de espera, Galicia es la sexta comunidad con más plazo de espera, con una media de 324 días desde la solicitud hasta la resolución de prestación. Pese a que sigue siendo un tiempo que supera el marcado por la ley, la comunidad consigue reducirlo respecto a los 386 días del 2024 y se sitúa por debajo de la media nacional, que crece de 334 a 341 días en el último año. Por comunidades, las que menos tiempo de espera registran son Castilla y León (113) y el País Vasco (129); y las que más, Murcia (559 días), Andalucía (496) y Canarias (430).

En Galicia se espera una media de 166 días entre la solicitud y la resolución de grado —255 en la media estatal— y 154 días entre la resolución de grado hasta la de prestación —66 días en toda España—. Respecto a los beneficiarios con prestación efectiva crecen un 22 % hasta 92.878, registrando el segundo mejor dato por detrás de Canarias. El ascenso es generalizado a nivel nacional, donde esta cifra sube en 141.151 personas más (un 9 %).

Galicia tenía un déficit de 11.509 plazas en residencias de mayores en el 2024, según los gerentes de servicios sociales La Voz

Aumento de solicitudes

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, explicó que estos datos se enmarcan en un contexto de aumento de solicitudes. En concreto, crecieron un 7 % en el último año (160.667 solicitudes más) y, en Galicia, un 18 % (100.525 más). «La generación del baby boom hace que la presión, el número de solicitudes, se incremente», afirmó. Por eso apostó por seguir reforzando la capacidad del sistema para dar respuesta a los desafíos demográficos y sociales de los próximos años.

Otro dato que aportan desde el Observatorio Estatal para la Dependencia es el de las personas que murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia el año pasado. En estos últimos 12 meses fueron más de 32.700 personas, noventa al día. Casi la mitad se concentraron en Cataluña (9.116) y en Andalucía (6.995). Casi a la cola del ránking, Galicia es la tercera comunidad con menos fallecimientos en lista de espera, con 88.

Los gerentes de servicios sociales elevan la cifra a 1.525, con todos los solicitantes

No coincide la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con las cifras del ministerio sobre la lista de espera. De hecho, la eleva a 258.167 personas, incluyendo a aquellas que llevan menos de seis meses esperando. Califican de «cruel» que el Gobierno los contemple en sus estadísticas. En el caso de la comunidad gallega, esta cifra aumentaría en menos de cien solicitantes, con 1.525.

Coinciden con el ministerio en que cada año son más las personas atendidas, pero advierten de que las comunidades ofrecen servicios de bajo coste, como las prestaciones por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia.