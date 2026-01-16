Condenado a 11 años por intentar matar a su mujer el día que esta se enteró de su infidelidad
A CORUÑA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Audiencia no consideró probados todos los delitos que le imputaba la Fiscalía y solo lo condena por homicidio en grado de tentativa16 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En cuanto su esposa descubrió que su marido le era infiel, se lo reprochó. Lejos de negarlo o exculparse, el hombre le clavó un cuchillo, causándole una herida que a punto estuvo de enviar a