Trece años para Santórum por el alijo del Karar y 200 para los otros 25 acusados

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

Juan Carlos Santórum, junto al resto de acusados, en el juicio del Karar el pasado 12 de enero.
Juan Carlos Santórum, junto al resto de acusados, en el juicio del Karar el pasado 12 de enero. JAVIER TENIENTE

La sentencia rebaja las peticiones de cárcel de la Fiscalía, absuelve al hermano del principal procesado y califica a su banda como grupo criminal y no organización

15 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un año de investigación policial, cuatro de instrucción judicial, ocho meses de juicio y once para elaborar la sentencia. El fallo condena a los 26 procesados por el alijo de 3.824 kilos de cocaína decomisados

