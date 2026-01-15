Trece años para Santórum por el alijo del Karar y 200 para los otros 25 acusados
La sentencia rebaja las peticiones de cárcel de la Fiscalía, absuelve al hermano del principal procesado y califica a su banda como grupo criminal y no organización15 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un año de investigación policial, cuatro de instrucción judicial, ocho meses de juicio y once para elaborar la sentencia. El fallo condena a los 26 procesados por el alijo de 3.824 kilos de cocaína decomisados