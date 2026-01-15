Salen de prisión cinco de los once investigados por los 3.650 kilos de coca requisados en A Pobra

Los once detenidos por el alijo de cocaína en A Pobra, pasando a disposición judicial en Muros el pasado mes de septiembre. Lavandeira jr | EFE

Los 3.650 kilos de cocaína decomisados el pasado septiembre en A Pobra do Caramiñal supusieron el ingreso preventivo en el penal de Teixeiro de once personas por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción