Salen de prisión cinco de los once investigados por los 3.650 kilos de coca requisados en A Pobra
VIGO / LA VOZ
La Audiencia Provincial de Coruña ordenó su puesta en libertad tras recibir los recursos de sus defensas. Entre los seis restantes figura un ciudadano de Colombia y dos hermanos provenientes de Ecuador15 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los 3.650 kilos de cocaína decomisados el pasado septiembre en A Pobra do Caramiñal supusieron el ingreso preventivo en el penal de Teixeiro de once personas por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción