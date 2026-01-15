La segunda jornada de huelga de médicos cancela 236 cirugías en Galicia

Manifestación convocada en el marco de la huelga, el pasado miércoles en Santiago PACO RODRÍGUEZ

La segunda jornada de huelga de los médicos ha obligado a suspender 236 cirugías en el Sergas, que se suman a las 205 del miércoles. Los datos, aportados por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reflejan el aumento del seguimiento de este paro en contra del estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad, y en demanda de mejoras en la calidad asistencial por parte del Sergas.

Según los datos de la Xunta, la incidencia ha subido al 22,67 % en la jornada de mañana, de casi un 30 % en los siete grandes hospitales y de menos del 19 % en los comarcales. En cuanto a la atención primaria, la participación bajó al 7,19 %. Por hospitales destaca el Chuvi, en donde cuatro de cada diez médicos secundaron la huelga. También superaron el 30 % de seguimiento el HULA y el complejo hospitalario de Pontevedra.

En cuanto a los centros de salud, el área de Ourense, que el miércoles tuvo la menor incidencia, ha sido este jueves la que más secundó el paro, con uno de cada diez médicos movilizados.

Como suele ocurrir, las cifras no coinciden con las que facilitan los sindicatos convocantes. En concreto O´Mega, el mayoritario entre el colectivo médico, asegura que el seguimiento alcanzó el 85 % en los hospitales del sistema sanitario público gallego y el 55 % en los centro de primaria, «lo que supone un sensible incremento respecto a la primera jornada de paros a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos por la Consellería de Sanidade».

Gómez Caamaño explicó que se están planificando las operaciones pospuestas, aunque en estos momentos hay un problema añadido que es el grado de ocupación de los hospitales, muy alto por el número de pacientes ingresados por infecciones respiratorias. No obstante, dijo, «estes días diminúe a presión en urxencias e en hospitalización», pese a que es preciso seguir atentos.