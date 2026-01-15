Las ayudas al transporte público ya superan el coste de la línea de alta velocidad a Galicia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Dos usuarios muestran los antiguos abonos gratuitos Sandra Alonso

El Gobierno destinó 10.661 millones de euros desde el 2018 a bonificaciones y a aportaciones económicas al sector, siendo la factura más alta la del 2024

15 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los usuarios del transporte público en Galicia ya pueden adquirir desde el lunes el abono único de transporte, que integra por el momento autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de cercanías y media

