Las ayudas al transporte público ya superan el coste de la línea de alta velocidad a Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El Gobierno destinó 10.661 millones de euros desde el 2018 a bonificaciones y a aportaciones económicas al sector, siendo la factura más alta la del 202415 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los usuarios del transporte público en Galicia ya pueden adquirir desde el lunes el abono único de transporte, que integra por el momento autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de cercanías y media