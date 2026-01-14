Fundacións e entidades literarias galegas piden ao Goberno que propoña a Galicia como membro asociado da Unesco
GALICIA
Dende a Xunta non ven prioritaria a súa incorporación, que o Executivo pedirá para Cataluña e o País Vasco, e que suporía o gasto duns recursos públicos14 ene 2026 . Actualizado a las 20:10 h.
Preto dunha vintena de fundacións e entidades literarias galegas veñen de chamar a atención ao Goberno nunha declaración pública para que inclúa a Galicia como membro asociado da Unesco, tal e como anunciou que ía facer co País Vasco e Cataluña. As entidades defenden que, como comunidade cultural e lingüística singular e diferenciada, a galega debe ter presenza específica na Unesco, precisamente polos mesmos motivos que as outras dúas comunidades históricas.
«A ausencia de Galicia como aspirante a membro asociado constitúe unha inaceptable discrminación», subliñan no comunicado, que conta co apoio das fundacións de Rosalía de Castro, Pardo Bazán ou Otero Pedrayo. Amais, explican que a comunidade galega, como a catalá e a vasca, ten consideración constitucional de nacionalidade histórica e non existe causa ningunha para que non se beneficie desa incorporación.
Se ben dende a Xunta afirman estar a favor de impulsar a lingua e a cultura galegas, xustifican que «Galicia está suficientemente representada no organismo polo Executivo central» e que a incorporación como membro asociado, «sen voto», non variaría esta representación. Reproban que iso suporía «un gasto duns recursos públicos» que poderían destinarse a medidas como a candidatura da Ribeira Sacra.
O Goberno anunciou a finais do ano pasado que nos vindeiros días solicitaría que Cataluña e o País Vasco fosen membros asociados da Unesco (na actualidade só hai 12 territorios) e da Organización Mundial do Turismo. O presidente, Pedro Sánchez, explicou que mentres se tramitaba a petición, ían pedir que se desenvolvese un estatuto máis amplo para que os territorios puidesen «despregar as competencias» en materia cultural e de turismo. Non tivo en conta daquela o Executivo a comunidade galega.
Estas son as entidades que asinan o documento: Asociación Évame Oroza, Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, Casa-Museo Xosé Manuel Pazos, Casa Natal de Otero Pedrayo e Vicente Risco, Fundación Antón Losada Diéguez, Fundación Alexandre Bóveda, Fundación Eduardo Blanco Amor, Fundación Eduardo Pondal, Fundación Insua dos Poetas, Fundación Isla Couto, Fundación Manuel María, Fundación Margarita Ledo Andión. Casa da Galería, Fundación Novoneyra, Fundación Penzol, Fundación Rosalía de Castro, Fundación Xosé Neira Vilas e Hotel Literario Bela Fisterra.
A petición está aberta a que outras fundacións e entidades culturais se sumen. Polo momento, trátase dunha declaración pública, tamén dirixida á cidadanía e ás institucións galegas, e nos vindeiros días enviarase carta ao Goberno.
Dende o Consello da Cultura Galega e a Real Academia Galega xa se pronunciaron, demandando que se inclúa a Galicia como membro asociado da Unesco en igualdade de condicións. Para o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non era hai un par de semanas a cuestión «máis prioritaria». Alegou daquela que a Xunta tiña outras peticións de transferencias.
Defendeu que o Goberno galego estaba «moi satisfeito» da colaboración coa Unesco para lograr neste ano a declaración da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade. Subliñou Rueda que estas peticións —a de que Galicia sexa membro asociado da Unesco— responden á intención do Goberno central de ir «contentando e cedendo» ás comunidades «das que depende a supervivencia na Moncloa de Pedro Sánchez». E que a promoción da lingua e cultura galegas «non pode funcionar como moeda de cambio na negociación política».