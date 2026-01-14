Pontón acusa a Rueda de poner en peligro la salud de los gallegos y pide su comparecencia en el Parlamento por el colapso de las urgencias

La portavoz Nacional del BNG, Ana Pontón, atiende a los medios ante las instalaciones del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. Salvador Sas | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció este miércoles desde Vigo que el Bloque solicitará la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el primer pleno del Parlamento para que dé explicaciones por el colapso de los servicios hospitalarios de urgencias y el deterioro general de la atención sanitaria.

Pontón afirmó que Rueda deberá explicar la falta de previsión de la Xunta ante el pico de la gripe, el deterioro de la atención primaria y de todo el sistema sanitario gallego y, sobre todo, aclarar si va a tomar «algunha medida real» para cambiar esta situación.

La líder nacionalista denunció que el PP está poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía tras «16 anos de políticas de recortes e privatizacións» que condujeron a la situación actual. Este panorama, añadió, se traduce en «urxencias colapsadas e centos de pacientes amoreados durante días nos corredores dos hospitais» que también repercuten a la atención primaria, donde en muchos lugares «hai que agardar máis de tres semanas para poder acudir ao médico de cabeceira».

«A pregunta para o señor Rueda é se considera normal que os galegos teñan que pasar por todo este calvario cando están enfermos», reflexionó Pontón y recalcó que la denuncia que hace el BNG coincide con la que están realizando los propios coordinadores de urgencias de todos los hospitales gallegos. «E ante todo isto, onde está o señor Rueda? Que está facendo o señor Rueda ante o colapso que se está a producir nas urxencias e na atención primaria?», cuestionó, también, a la cabeza del Ejecutivo.

La tormenta perfecta en urgencias: esperas en atención primaria y alta ocupación en las plantas de hospital E. Álvarez

La portavoz ejemplificó el deterioro de la sanidad pública gallega en el área sanitaria de Vigo, que «sofre unha situación moi preocupante» y, además, con un hospital, el Álvaro Cunqueiro que pese a haber costado 470 millones de euros más de lo previsto «non ten capacidade para dar resposta ás necesidades da poboación», recalcó este miércoles en una comparecencia realizada en ese mismo centro hospitalario junto a la portavoz parlamentaria de Sanidade, Montserrat Prado, y el portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas.

Las propuestas del Bloque

Pontón instó a adoptar medidas estructurales y defendió las propuestas sanitarias del BNG, empezando por poner en marcha un plan de choque que refuerce la atención primaria y que tenga como objetivo recuperar la inversión de los 1.650 millones de euros recortados por el Gobierno del PP entre el 2009 y el 2025.

Las urgencias mantienen en tensión a los hospitales, que readaptan cirugías Elisa Álvarez

Como segunda medida, la portavoz abogó por destinar a la atención primaria el 25 % del presupuesto del Sergas para avanzar hacia un cambio de modelo en el que el primer nivel asistencial cuente con los recursos y profesionales necesarios. Propuso dotarla de nuevas especialidades como la de psicología clínica, dado que el 30 % de las consultas en los centros de salud están relacionadas con la salud mental.

Como última propuesta, Pontón apostó por acabar con la precariedad y el maltrato a los profesionales, para quienes pidió mejores condiciones laborales. «Defenderemos sempre con uñas e dentes a sanidade pública porque é sinónimo de defender a saúde dos galegos», concluyó.