Galicia pierde mercado aéreo internacional

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un avión de Ryanair despegando en Santiago.
Un avión de Ryanair despegando en Santiago. XOAN A. SOLER

Solo un 17 % de sus viajeros se mueven en rutas con otros países, con cifras similares a las de hace diez años. Aena adelanta que adaptará su red a los récords que logra en el resto de España

14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La red aeroportuaria de Aena en toda España acumula doce años batiendo sus propios récords en volumen de pasajeros con la única excepción del pandémico 2020. Galicia, sin embargo, acaba de salirse de esa senda

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€