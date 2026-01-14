Galicia pierde mercado aéreo internacional
VIGO / LA VOZ
Solo un 17 % de sus viajeros se mueven en rutas con otros países, con cifras similares a las de hace diez años. Aena adelanta que adaptará su red a los récords que logra en el resto de España14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La red aeroportuaria de Aena en toda España acumula doce años batiendo sus propios récords en volumen de pasajeros con la única excepción del pandémico 2020. Galicia, sin embargo, acaba de salirse de esa senda