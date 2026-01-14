Las familias podrán solicitar plaza escolar para el próximo curso entre el 1 y el 20 de marzo
GALICIA
Este período incluye a todo el alumnado que entra por primera vez en el sistema educativo, «así como os de Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato que desexan cambiar de centro», informó la Consellería de Educación14 ene 2026 . Actualizado a las 15:24 h.
La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional informó de que las familias gallegas, entre el 1 y el 20 de marzo, podrán solicitar la plaza escolar para el próximo curso en los dos siguientes casos: si su hijo entra por primera vez en el sistema educativo o si cualquier alumno de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato desea cambiar de centro escolar, siempre que haya vacantes disponibles. Antes de esto, del 15 de enero al 4 de febrero, «estará aberto o período de reserva de praza para o caso dos alumnos que rematan etapa no seu centro actual e pasan ao centro adscrito que lles corresponde. Isto é, por exemplo, para aqueles estudantes que rematan Primaria nun colexio e pasan a Secundaria nun instituto», explicó la Xunta.
Una vez cerrado el plazo de solicitudes, los listados provisionales de admitidos y excluidos se publicarán el día 24 de abril, los definitivos el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria, y del 23 de junio al 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.
Como novedad, la consellería afirmó que la organización «do vindeiro curso incorpora tamén as medidas do acordo de mellora do ensino blindadas a través da Lei de medidas fiscais e administrativas da Xunta de Galicia de 2025, entre as que se inclúe a redución progresiva da rateo máxima de 20 alumnos por aula que comezou a aplicarse no curso 2024/25 e opera xa para 4º. e 5º. de Educación Infantil».
Las familias pueden realizar la solicitud a través de la aplicación informática «admisiónalumnado», pudiendo consultar «o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao gravar a solicitude, xunto co DNI do proxenitor ou proxenitora asinante», concluyó la Xunta.