Detenido un hombre que escondía su móvil en una bolsa para seguir a mujeres en falda corta y grabarlas en la calle en Pontevedra

Un agente de la Policía Nacional enseña el sistema presuntamente empleado por el detenido para grabar a mujeres en Pontevedra POLICÍA NACIONAL DE PONTEVEDRA

Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional de Pontevedra por supuestamente grabar con su teléfono móvil «imágenes de partes íntimas a mujeres sin su consentimiento» y en la calle en plena zona comercial de Pontevedra, según indicaron desde la Comisaría de la ciudad. Se le atribuye su presunta participación en delitos contra la intimidad.

La Policía Nacional explica que los hechos tuvieron lugar cuando varios agentes adscritos al grupo de prevención de la delincuencia se encontraban haciendo su trabajo en la zona comercial de la ciudad con motivo de la campaña de rebajas. Detectaron la presencia de un individuo en la calle que les pareció que adoptaba una actitud sospechosa. Desde la Comisaría indicaron: «Este varón, que portaba una bolsa de plástico, permanecía en actitud vigilante y cada vez que pasaba por su lado una mujer con falta corta, se colocaba tras ella y la seguía durante unos metros, muy pegado y acercando la bolsa a la altura de las nalgas».

Según este relato policial, los agentes «observaron que repetía este modus operandi varias veces», así que decidieron iniciar «una vigilancia discreta» y así pudieron «comprobar que entraba y salía de tiendas utilizando el mismo procedimiento e incluso detectaron cómo se dirigía a un vehículo aparcado en la zona y se ponía alguna prenda diferente para tratar de pasar desapercibido».

En uno de estos momentos, lo vieron «salir de una de las tiendas tras una mujer, observaron cómo manipulaba su teléfono móvil y lo colocaba en la bolsa habilitada al efecto para poder grabar a la mujer por debajo de la falda». Fue entonces cuando los agentes lo identificaron y le intervinieron la bolsa preparada, «donde aún llevaba el teléfono móvil grabando, por lo que fue detenido por un delito contra la intimidad y trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial de Pontevedra».