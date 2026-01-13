A Xunta subvencionará os proxectos que fomenten o uso do galego nos centros privados
A iniciativa, que é conxunta das consellerías de Lingua e mais Educación, busca que se perciba a utilidade da lingua. Hai un mes para enviar as propostas13 ene 2026 . Actualizado a las 18:34 h.
A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude vén de publicar este martes no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de axudas para o desenvolvemento de proxectos que fomenten o uso do galego nos centros de ensino privados de ensinanzas non universitarias. Con esta iniciativa, en colaboración coa Consellería de Educación, pretenden darlle pulo á dimensión comunicativa do galego, ofrecendo aos alumnos unha oferta educativa que lles axude a percibir a utilidade da lingua e a que poidan empregala de xeito correcto e eficaz.
No marco do seu proxecto lingüístico e coa participación de toda a comunidade escolar, a Xunta establece un programa de actividades para promover o galego durante o curso presente. Serán os equipos de dinamización de lingua galega ou os profesores responsables do proxecto de cada centro os encargados de enviar as propostas, que terán un mes para presentalas desde mañá mércores.
As axudas serán compatibles con outras subvencións ou prestacións para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou de entes públicos ou privados. A suma das contías recibidas non pode superar o 100 % do custo total das actividades do proxecto. O crédito para o financiamento dos proxectos é de 45.000 euros.
Recibidas as iniciativas, constituirase unha comisión provincial de cualificación e unha comisión central dentro da Secretaría Xeral da Lingua para a súa avaliación, que unificará os criterios a aplicar e formulará a resolución das axudas. Algúns dos aspectos que se terán en conta son o grao de participación activa dos membros da comunidade no proxecto, o nivel de uso das tecnoloxías, o grao de colaboración con outras institucións, entidades ou asociacións externas ao centro, así como a relación con outros espazos educativos no deseño da planificación lingüística.