Estos son los servicios mínimos de la huelga de médicos que arranca mañana

La Consellería de Sanidade ha vuelto a fijar unos servicios mínimos más elevados que los del pasado 3 de octubre en la huelga de médicos que han convocado tres sindicatos los días 14 y 15, es decir, mañana y el jueves. Al igual que ocurrió en el paro de diciembre, la Xunta sostiene que se produce en pleno período invernal, con un incremento de las infecciones respiratorias agudas y de la carga asistencial, «especialmente en los servicios de medicina interna, neumología y urgencias».

Las movilizaciones están convocada por tres sindicatos: O´Mega, el primero en anunciarla, Simega y SMP, este último solo en atención primaria. Se dirige a todo el colectivo médico, incluidos los residentes. Los servicios mínimos serán del 100 % en el 061, laboratorios de urgencias, unidades de reanimación, ucis, área de diálisis y de tratamientos oncológicos.

En cuanto a la actividad quirúrgica ordinaria, se mantendrá la que afecte a patologías que pongan en peligro o agraven el estado de salud del paciente. En hospitalización se fijará un número de profesionales necesario para garantizar la atención urgente y las altas clínicas, así como un facultativo por unidad médica y quirúrgica. En áreas con cuatro o menos especialistas estará al menos un efectivo, dos si se trata de una unidad con entre 5 y 8 profesionales, y así sucesivamente.

En las consultas hospitalarias se atenderán las consideradas como urgentes o preferentes según el criterio del personal facultativo, al igual que en las pruebas complementarias.

En el ámbito de la atención primaria se garantizará la cobertura del 100 % de la atención urgente (PAC), y en los centros de salud la proporción de las presencias obligatorias es similar a la del hospital, un profesional en centros de cuatro o menos, dos en caso de que sean entre 5 y 8, o 3 si son de 9 a 12.

La relación del personal mínimo debe publicarse en los tablones de anuncio del centro antes del inicio de la huelga. O´Mega, sindicato mayoritario entre los médicos en Galicia, ha denunciado estos servicios mínimos por abusivos, ya que en algún caso suponen hasta el 120% de los efectivos que cubren los servicios sanitarios esenciales en una jornada normal.

Los motivos

Más de diez mil profesionales están convocados a un paro planteado en defensa de un estatuto propio y para la recuperación de la calidad asistencial. Se han convocado concentraciones a las once de la mañana en todos los centros sanitarios y una manifestación conjunta a las seis de la tarde este miércoles en la capital de Galicia.