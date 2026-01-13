Sebastián Camacho Pita, Decano de los Registradores de Galicia: «Todos los partidos son conscientes de que hay un problema con la vivienda»

Sebastián Camacho Pita, en las oficinas del decanato de Santiago de Compostela. SANDRA ALONSO

Sebastián Camacho Pita (Vigo, 1993) parece tenerlo todo bajo control. Accedió al cuerpo de registradores hace cinco años y, después de trabajar como registrador titular del Registro de la Propiedad de Ordes —puesto que compagina