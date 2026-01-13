Pontón propone ayudar a los gallegos con un bono transporte de 30 euros mensuales

Sandra Alonso

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha presentado esta mañana en Santiago un plan de choque de medidas sociales para que los gallegos puedan hacer frente al incremento del coste de la vida y a los problemas de acceso a la vivienda. Después de reunirse con su equipo, encuentros que la fuerza que lidera la oposición ha bautizado como gobierno alternativo, Pontón ha propuesto crear un bono transporte de 30 euros mensuales y subvencionar la compra de audífonos y de gafas, «elementos imprescindibles para a saúde e benestar de miles de galegos e de galegas pero que supoñen un gasto extra moi importante», ha dicho. Buena parte de las iniciativas están pensadas para ayudar a los colectivos que se encuentra en mayor situación de riesgo. El Bloque plantea recuperar la tarjeta básica para la compra de alimentos. «Para iso, propoñemos reformar a Lei galega de inclusión social e regular a implantación desta tarxeta básica como recurso de emerxencia para solicitantes de prestacións como a Risga ou o IMV mentres non comezan a percibilas», ha explicado la portavoz.

Pontón ha insistido que llenar la cesta de la compra es cada vez más complicado en un territorio con salarios y pensiones más bajas que la media, lo que dificulta que miles de familias lleguen a finales de mes. Según ha precisado esta mañana la líder nacionalista, productos básicos como los huevos, la carne, el pescado o las verduras ha subido por encima de los dos dos dígitos en los últimos doce meses. «Estamos falando de subidas de até o 30% nalgúns casos», ha precisado la portavoz nacionalista. En este sentido, el Bloque plantea ayudar a los pensionistas y demanda en las pensiones no contributivas se duplique el complemento autonómico, lo que supondría pasar de 218 euros anuales a 436.

En relación a la pobreza energética, que según ha explicado el Bloque afecta al 21% de la población en Galicia, Pontón cree necesario «a posta en marcha dun bono social eléctrico e térmico, que debe ser pagado no primeiro trimestre do ano sen xestións complexas, tendo en conta o perfil das persoas demandantes e as súas dificultades para acceder á administración electrónica».

En el plan de medidas de choque para ayudar a los colectivos necesitados, Pontón ha puesto el foco en materia de vivienda, donde los nacionalistas proponen tres iniciativas: declarar zonas tensionadas en todos los concellos de más de 10.000 habitantes en los que el precio del alquiler subiera en el último lustro más de un 20 %; impulsar un programa de compra pública de vivienda construida para destinarla al alquiler y, por último, habilitar una prestación complementaria de vivienda para las personas beneficiaras de la RISGA o del Ingreso Mínimo Vital. Dos prestaciones que el BNG considera que podrían compatibilizarse para ayudar a los más vulnerables a afrontar el coste de la vida.

Según ha explicado Pontón en su comparecencia, este plan de choque no solo va dirigido a jóvenes y trabajadores precarios sino a la población mayor. Y trata de hacer frente a una realidad sobre la que hay datos que, a su entender, muestran las dificultades de miles y miles de hogares. «A metade dos galegos e das galegas tiveron que reducir gastos para chegar a fin de mes; un 15% da poboación tivo que recortar en alimentación. E nunha Galicia rica en electricidade, o 21% da poboación padece pobreza enerxética, é dicir, unhas 300.000 persoas non pode prender a calefacción. A isto súmase que 130.000 galegos e galegas teñen que destinar máis do 40% dos seus ingresos a pagar o alugueiro», ha detallado la portavoz nacional del Bloque.