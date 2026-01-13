La Fegamp pide al Gobierno que separe los fondos de los ayuntamientos de los presupuestos del Estado

Alberto Varela, presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcia. Lavandeira jr | EFE

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, planteó que el Gobierno desligue las entregas a cuenta a los ayuntamientos, imprescindibles para su financiación, de los presupuestos del Estado.

Varela hizo esa propuesta en una comparecencia ante la prensa en la que, acompañado de la secretaria xeral del ente, Patricia Vilán, desgranó los principales retos para los ayuntamientos en el año que comienza.

Uno de ellos es la financiación. Varela no solo reclamó que aumente hasta cubrir los cerca de 700 millones anuales que los concellos invierten en lo que consideró «competencias impropias», sino que debe estar más regularizada y planificada.

En ese contexto anunció que propondrá al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que se articule un mecanismo para que los ingresos del Estado no dependan de los presupuestos, que llevan sin aprobarse desde el 2022. «É imposible que os concellos teñamos unha boa planificación e se nos pida que teñamos as contas aprobadas antes de que remate o ano» cuando dependen «en exceso» del Estado y la Xunta.

Varela subrayó que las aportaciones del Gobierno central han aumentado, pero no el Fondo de Cooperación Local de la Xunta, que ha preferido incrementar los fondos sometidos a condiciones.

Advertencia judicial por la atención a domicilio

El presidente añadió que, en pleno debate sobre la financiación autonómica, es necesario abordar también la de los ayuntamientos.

Pero en el plazo más inmediato la prioridad es resolver el conflicto sobre el Servicio de Atención no Fogar pendiente con la Consellería de Política Social.

Varela recordó que los concellos están recibiendo de la Xunta 12 euros por hora, mientras que el coste medio ronda los 21 o 22 euros. Esa diferencia «afoga» a muchos consistorios, que en ocasiones deben destinar «ata o 30 %» de su presupuesto solo a ese servicio. Además, supone un incumplimiento legal porque la ley de dependencia señala que debe ser financiado al 100 % por la Xunta y el Estado, recordó.

Si no hay un acuerdo rápido con el Gobierno gallego, «moitos concellos vanse resentir». Por eso se intentará llegar al pacto este mismo mes, precisó. Su previsión es que el próximo martes se reúna la comisión ejecutiva de la Fegamp para debatir el posible acuerdo o «outras medidas claras». Es decir, la interposición de un recurso judicial para que los tribunales obliguen a cumplir la financiación del citado servicio tal y como ordena la ley.

El presidente planteó como otro reto para el 2026 la elaboración de un nuevo Pacto Local, pero reclamó que no suceda lo mismo que con el firmado en el 2006, que quedó casi sin desarrollar «nun 90 %», e incluya «compromisos e datas» concretas.

Señaló como el principal fruto de ese pacto el reciente traspaso al Sergas de las unidades de atención a la drogodependencia, que consideró una muestra de la voluntad de la Fegamp de llegar a acuerdos con la Xunta.

Pero el también alcalde de Vilagarcía de Arousa por el PSdeG lamentó que el año pasado no se avanzase en otros pactos por la negativa del Gobierno gallego a reunirse o a trasladarles información. Recordó que desconocen el texto de la nueva Lei de Administración Local de Galicia, y que no se ha abordado, por ejemplo, la creación de un fondos específico para las escuelas infantiles municipales que, según afirmó, reciben la mitad de dinero por alumno que las privadas.

En esa línea, propuso crear una organismo paritario con la Xunta, que permita a los concellos negociar en igualdad de condiciones con esa Administración.