Facenda comienza a pagar la prestación de la dependencia tras un retraso en el abono de diciembre

En Galicia hay 55.000 personas con una ayuda económica por dependencia PACO RODRÍGUEZ

La Consellería de Facenda ya ha comenzado a abonar las prestaciones a los usuarios de la dependencia, después del problema técnico que retrasó el pago del mes de diciembre. Según han confirmado, ya se abonaron la mitad y el resto o son propuestas de pago que se están enviando a los bancos o están contabilizándose y estarán listas mañana miércoles.

Las prestaciones se abonan a mes vencido, entre los días 1 y 4 del mes posterior. En Galicia, el pago suele ingresarse el 1 o el 2, pero en enero muchos usuarios se dieron cuenta de que la ayuda no llegaba. La semana pasada, desde la Xunta explicaban que había sido un problema técnico de Facenda el que había provocado el retraso del abono, y desde la consellería aseguraban que ya se había solucionado y se pagaría en los próximos días. Pero la previsión de que a principios de esta semana comenzaran a abonar la prestación no llegó a cumplirse y este martes seguía habiendo usuarios sin recibir el pago.

En Galicia hay más de 91.000 gallegos con algún tipo de prestación por dependencia, pero en muchos casos se trata de ayuda a domicilio, centros de día o plaza residencial. Ellos no se han visto afectados por el retraso, pero sí aquellos que perciben alguna cuantía económica, como la prestación vinculada al servicio o a los cuidados familiares, más de 55.000.