La drástica bajada en pasajeros de Lavacolla arrastra a la red aérea gallega a niveles previos a la pandemia

XOAN A. SOLER

El repliegue de Ryanair en Galicia le ha asestado un golpe crucial a la evolución del tráfico aéreo en el conjunto de la red aeroportuaria de la comunidad. El cierre de su base en Lavacolla y el recorte de rutas aplicado desde octubre explica gran parte de la pérdida de 519.905 pasajeros acumulada a lo largo del 2025 por la pista de Santiago. Son 1.425 usuarios menos los que han optado cada día por el aeropuerto central de Galicia, lo que le convierte en el único de toda España que ha bajado en número de viajeros de entre los 18 que superan los dos millones de pasajeros. Es más, salvo Valladolid y Sabadell, que tiene menos tráfico de pasajeros en todo el año que Lavacolla en un mes, ningún otro aeropuerto de la red estatal ha sufrido un retraimiento como el del Rosalía de Castro, que alcanzó un -14,3 % en el conjunto del ejercicio y un cierre del mes de diciembre del -25,9 %.

Sus números sumados a los de los otros dos aeropuertos gallegos conforman un balance negativo respecto al 2024 de un -6,9 %, con una pérdida global de 409.027 viajeros. Pese a superar los 3,1 millones de pasajeros anuales, Lavacolla firma su peor ejercicio desde el 2022. En la red aérea gallega es el peor resultado de los últimos tres años y se acerca a los niveles previos a la pandemia del covid. En total, 5,5 millones pasaron por las tres pistas de Galicia el año pasado, el sexto en toda la historia aérea gallega en el que la suma supera los cinco millones, en todo caso.

Alvedro, en cambio, encadena cinco años de crecimiento pese a no contar con grandes novedades en su parrilla, quedando a punto de alcanzar los 1,3 millones de usuarios, nivel solo logrado en el 2019. Creció en 54.597 viajeros respecto al año precedente, lo que significa un crecimiento del 4,4 %. Si la crisis de Lavacolla le supone no solo perder peso en tráfico de pasajeros, sino también en vuelos (-2.132) y carga de mercancías (-1,2 millones de toneladas), Alvedro consigue atender una mayor demanda de plazas para volar con bastantes más vuelos que en el 2024, al crecer en 1.761 operaciones. Eso sí, disminuye su gestión de carga en 24.942 toneladas.

Peinador, por último, presenta la mejora evolución de la red aérea gallega, pero sus datos no son comparables del todo a los del año anterior. En mayo del 2024 la pista del aeropuerto de Vigo estuvo cerrada y sin uso durante 25 días. Con pleno servicio durante el 2025 ha subido en 56.281 pasajeros, mucho menos de lo que mueve el aeropuerto del sur de Galicia en cualquier mes de mayo desde hace diez años. Con todo, para las estadísticas queda registrado un aumento anual del 5,3 %, aunque inferior al del 2023. Es la décimo segunda vez que Peinador supera el millón de usuarios anuales. Alcanza los 12.511 vuelos (un 8,6 % más) y resulta notable su subida en tráfico de mercancías, (33,8 %) al ser consignadas casi medio millón de toneladas.

La evolución media de la red estatal de Aena marcó un incremento del 3,9 % en volumen de pasajeros, con crecimientos del 3 % en el caso de Barajas y llegaron al 4,4 % en Barcelona. En Asturias el aumento fue más modesto, con un 2,9 % que le ha permitido estar incluido en el grupo de pistas con más de 2 millones de viajeros anuales.

Madrid sigue siendo la ruta más demandada desde Galicia, incrementando incluso su peso en el conjunto de plazas vendidas a todos los destinos en casi un punto. La bajada o pérdida de rutas disfraza en todo caso el descenso de un año a otro de 88.841 billetes con Madrid, que se llega a convertir ya de manera consolidada en el segundo destino de Lavacolla, con Barcelona en cabeza con un amplísimo margen. Sevilla sigue siendo el tercer destino más demandado, y en el plano internacional, Londres Stansted.