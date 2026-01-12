La Xunta pagará 143 millones a su plantilla esta semana por la subida  salarial del 2,5 % pendiente del 2025

Funcionarios de la Xunta en San Caetano, en una imagen de archivo PACO RODRÍGUEZ

La Xunta desembolsará esta semana 143 millones de euros a los empleados de la Administración autonómica de Galicia. Esa cantidad cubrirá el incremento del 2,5 % de los sueldos públicos previsto para el año pasado. El pago quedó desbloqueado hace solo unas semanas, cuando el Gobierno central aprobó un decreto que permite actualizar los salarios, a pesar de que el aumento estaba previsto meses antes.

El presidente, Alfonso Rueda, recordó que la competencia para actualizar las retribuciones del sector público es competencia exclusiva del Estado. Lo habitual es que los aumentos se hagan a través de la ley de presupuestos generales. Pero la última vez que se aprobó una de esas leyes fue en el 2022, cuando salieron adelante las cuentas del 2023. La falta de ese marco legal obliga al Gobierno central a emplear el mecanismo del Real Decreto. En este caso fue el 14 /2025, que no fue publicado hasta el pasado 3 de diciembre.

El texto autorizó el incremento salarial del 2,5 % para el 2025, lo que explica que el abono se demorase hasta esta semana. El decreto también da amparo al aumento del 1,5 % previsto para este ejercicio, que se incluirá ya en las nóminas de este mes de enero, explicó Rueda. Ese aumento supondrá un desembolso adicional de 88 millones de euros.

Más de 1.600 euros anuales

En conjunto, el incremento anual consolidado para los empleados públicos desde el 2024 será de un 4 % a partir de este mes. A esa cifra puede añadirse el 0,5 % de aumento correspondiente al 2024, que sí pudo aplicarse durante el pasado ejercicio.

Según señalaron fuentes de la Xunta, tomando como referencia un salario bruto anual de 40.293 euros en el año 2024, esa retribución experimentará un incremento de 1.627 euros anuales en el 2026. Sin contar el incremento adicional derivado de la incorporación en la carrera administrativo, cuyo importe dependen del grupo o subgrupo al que pertenezca el funcionario en cuestión.

La Xunta abonará también esta semana los reconocimientos de grado extraordinario solicitados por los funcionarios. Su importe oscila entre los 999,84 euros anuales para un funcionario AI hasta los 309,48 de uno AP.

En total se presentaron 16.326 solicitudes, 11.945 de personal funcionario y 4.381 de personal laboral. Fueron estimadas 12.647, lo que supone el 77 %. Fuentes de la Xunta señalaron que están pendiente de tramitar 3.679 que se inadmitirán por no cumplir los requisitos o se hará un requerimiento para cumplimentar alguno que esté pendiente.