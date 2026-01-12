Rueda reclama al BNG coherencia y que evite un «tripartito» con Tomé en Lugo

Pleno del día 30 donde Tomé, en la esquina, pasó al grupo de no adscritos, y con su posible sucesora, Carmela López, en el centro Manuel Guede Lamas

Sería un «xigantesco exercicio de hipocrisía» que el PSdeG y el BNG pactasen con el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, para mantener el gobierno de esa institución, dijo hoy lunes Alfonso Rueda.

Rueda recordó que ambos partidos afirmaron que «ían apartar» a Tomé de toda responsabilidad política, y se preguntó si tendrán la «coherencia» de mantener ese compromiso en el momento «decisivo».

Rueda señaló en especial al BNG, que «ten que pactar» con Tomé, a quien «estiveron denostando», hasta el punto de que rechazaron sentarse con él en órganos colegiados. Ahora se trata de ver si harán «o contrario do que estiveron dicindo eses días».

Tomé renunció como presidente de la Diputación de Lugo y secretario provincial del PSdeG después de que trascendiese, a través de un programa de televisión, una denuncia contra él por presunto acoso sexual presentada a través del canal interno del PSOE. Pero mantuvo la alcaldía de Monforte y su acta como diputado provincial.

Esa última le convierte en decisivo para elegir al nuevo presidente de la institución, ya que su voto decanta la mayoría absoluta. Si se abstuviese sería elegido el candidato del PP, ya que se produciría un empate entre ese partido y la suma del PSdeG y el BNG, que se decidiría a favor del partido que obtuvo más votos electorales.