El noroeste español concentró más del 50% de la superficie quemada en la UE

Un brigadista traballando no incendio de Outomuro, Cartelle. 11/08/2025 ALEJANDRO CAMBA

Condiciones meteorológicas extremas y una vegetación propicia para arder transformaron el noroeste de la península ibérica en el foco principal de incendios de Europa durante el verano pasado. La región solo representa el 2 % del territorio de la Unión Europea, pero concentró en tan solo el mes de agosto más del 50 % de toda la superficie quemada en el continente desde principios de año. En total quedaron calcinadas unas 540.000 hectáreas.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio internacional que lideró el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia en el que participó la Misión Biológica de Galicia —MBG-CSIC—, el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad —IMIB— y el Centro de Investigadores sobre Desertificación. Este estudio, publicado en la revista científica Global Change Biology, analizó de manera conjunta los factores climáticos y las características de la vegetación afectada.

Estos investigadores señalan que estos incendios no fueron un fenómeno aislado ni casual, sino que son fruto de la intensa ola de calor que se prolongó durante 16 días en el suroeste de Europa. Según recalcó Marco Turco, investigador de la Universidad de Murcia y autor principal del estudio, estas condiciones se reflejaron en un aumento fuera de lo común del Índice Meteorológico de Peligro de Incendios que alcanzó «el valor mensual más extremo registrado en el noroeste de la península ibérica en el periodo de 1985-2025». Este indicador incorpora variables como la temperatura, la humedad, el viento y la sequedad del combustible vegetal.

Sin embargo, la meteorologia —a pesar de que sea un factor imprescindible— no es suficiente para explicar por sí sola la magnitud a la que llegaron estos fuegos. Por ello, el análisis pone de relieve el papel determinante de la vegetación y la respuesta que tuvieron frente a las llamas. «Los incendios extremos dependen de unas condiciones meteorológicas extremas, pero el tipo de vegetación también influye de manera decisiva en la propagación», señaló Juli G. Pausas, investigador del CSIC en el CIDE y coautor del artículo. De esta manera, pinares y matorrales se quemaron más de lo que les correspondería en lo que respecta a su presencia en el territorio.

Por otro lado, otros ecosistemas mostraron una mayor resistencia. Cristina Santín, investigadora del IMIB, destacó que los bosques autóctonos de roble «se quemaron menos de lo que cabría esperar si toda la vegetación ardiera por igual», lo que apunta a una mayor resiliencia de estas masas forestales.

Este trabajo desmonta, también, algunas percepciones que se extendieron durante el verano. Santín recalcó que el análisis no ha encontrado evidencias de que las zonas protegidas se quemaran más que las no protegidas, una afirmación que se repitió con frecuencia en el debate público y en algunos medios de comunicación.

Imagen del incendio de la aldea de Lamas, en Ourense, el verano pasado. Brais Lorenzo | EFE

De cara al futuro, los investigadores advierten que veranos como el del 2025 podrían dejar de ser excepcionales si no se adoptan cambios profundos en la gestión del riesgo. Consideran fundamental abandonar una estrategia centrada casi en exclusividad en la extinción y avanzar hacia una prevención proactiva que reconozca la resistencia a los incendios como una cuestión de seguridad nacional.

«Para que veranos como el de 2025 sigan siendo excepcionales y no se conviertan en la nueva norma, es necesario actuar en todas las dimensiones del riesgo, el peligro, la exposición y la vulnerabilidad, mediante políticas coordinadas de mitigación y adaptación», concluyó Dominic Royé, investigador el MBG-CSIC.