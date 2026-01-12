Luís Villares y María Azucena Recio, candidatos a presidir la Sala de lo Contencioso del TSXG
El nombramiento del nuevo responsable se llevó a pleno del Poder Judicial, pero se retiró de la orden del día al no haber acuerdo13 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La última pieza para culminar la renovación de la cúpula judicial gallega es la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A su titular desde el 2019, María