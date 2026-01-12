La hoja de coca mejorada genéticamente que llega procesada a Galicia

Javier Romero Doniz
Javier Romero MADRID / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La Global Drug Intelligence Network (GDIN) requisó en Santo Domingo (República Dominicana) 9.800 kilos de cocaína.
La Global Drug Intelligence Network (GDIN) requisó en Santo Domingo (República Dominicana) 9.800 kilos de cocaína.

Bautizada la millonaria, produce más alcaloide y cosechas en menos tiempo; lo explica el agregado de Colombia en el búnker de cooperación internacional de la Guardia Civil

12 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El consumidor de una raya alienada sobre la cisterna de cualquier pub de Galicia en estos días de fiesta ignora que la cocaína que esnifa ha mutado en su origen tradicional. El cambio precede incluso

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€