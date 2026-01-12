La hoja de coca mejorada genéticamente que llega procesada a Galicia
MADRID / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Bautizada la millonaria, produce más alcaloide y cosechas en menos tiempo; lo explica el agregado de Colombia en el búnker de cooperación internacional de la Guardia Civil12 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El consumidor de una raya alienada sobre la cisterna de cualquier pub de Galicia en estos días de fiesta ignora que la cocaína que esnifa ha mutado en su origen tradicional. El cambio precede incluso