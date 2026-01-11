La Xunta invertirá casi 3,4 millones de euros en el mantenimiento de 127 depuradoras

Depuradora de Boiro. MARCOS CREO

La Xunta, a través de Augas de Galicia, invertirá casi 3,4 millones de euros en el control y seguimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas de más de 2.000 habitantes, «unha medida que contribuirá ao cumprimento do directiva marco da auga que esixe a supervisión das depuradoras deste tipo de núcleos», según informó la Administración autonómica.

Con un plazo de ejecución de los trabajos de 24 meses, el contrato abarca las labores necesarias para asesorar a los ayuntamientos en la gestión de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de su titularidad: un total de 127 en el conjunto de Galicia. De ellas, 63 pertenecen a la provincia de A Coruña, 25 a la de Lugo, 13 a la de Ourense y 26 a la de Pontevedra.

Asimismo, la adjudicataria también ofrecerá el control necesario para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración y tratamiento de agua, con la realización de las analíticas necesarias y la recopilación de la información precisa para la elaboración de informes periódicos sobre su estado y conservación.

El contrato engloba, además, el desarrollo evolutivo de la aplicación informática correspondiente al Sistema de Información de Control de Estaciones Depuradoras (Sicedar) de Augas de Galicia -con el fin de adaptarla y perfeccionarla-, así como su mantenimiento correctivo para garantizar su funcionalidad y operatividad, en la que se centralizará toda la información generada al amparo del mismo.

Paralelamente, la Xunta destacó su compromiso con los ayuntamientos «nos presupostos de Augas de Galicia para este ano que suman 151,7 millóns de euros (un 5,5% máis que en 2025) e dos que 7 de cada 10 euros destinaranse a abastecemento e saneamento e case a metade a investimentos para mellorar ou construír infraestruturas hidráulicas».