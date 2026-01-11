Economía, Facenda y Educación, los conselleiros que más acompañan a Rueda

Rueda con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. PACO RODRÍGUEZ

San Caetano no es Kronborg, pero los pasillos del poder político siempre se parecen. Sin llegar a extremos shakespearianos, en la Xunta hay quien analiza los gestos, decisiones y declaraciones del presidente, Alfonso Rueda, tratando