Cara y cruz del turismo en Santiago: temporada larga con pernoctas cortas

Margarita Mosteiro Miguel
Marga Mosteiro SANTIAGO / LA VOZ

Un grupo de turistas recorriendo bajo la lluvia el centro de Santiago la semana pasada.
La capital gallega no logra retener en sus hoteles la marea de peregrinos ni el notable flujo de visitantes y turistas, más repartidos durante el año

12 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Con los vientos favorables de la pospandemia, Santiago comenzó a agitar el debate de los excesos en el turismo, y esa fue precisamente una de las banderas para apuntalar desde el Concello la aplicación de

