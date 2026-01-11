Cara y cruz del turismo en Santiago: temporada larga con pernoctas cortas
SANTIAGO / LA VOZ
La capital gallega no logra retener en sus hoteles la marea de peregrinos ni el notable flujo de visitantes y turistas, más repartidos durante el año12 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Con los vientos favorables de la pospandemia, Santiago comenzó a agitar el debate de los excesos en el turismo, y esa fue precisamente una de las banderas para apuntalar desde el Concello la aplicación de