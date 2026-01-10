El Supremo anula una sentencia del juez Luís Villares sobre el hospital de Vigo por no ser imparcial

Ángel Paniagua Pérez
Ángel Paniagua VIGO / LA VOZ

En el centro, Luís Villares, en una manifestación contra la privatización del hospital de Vigo durante la campaña del 2016 Oscar Vazquez

Cuando era político pidió que la concesionaria del Cunqueiro pagase el IBI y luego juzgó ese mismo asunto

10 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que el juez Luís Villares Naveira no debió juzgar un caso que afectaba a la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque su presencia cercenó la imparcialidad

